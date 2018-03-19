Afrin'deki Teröristlere Destek Veren Deniz Naki, Açlık Grevine Başlıyor
Çukurca'da Teröristlere Ait Doçka Uçaksavar Ele Geçirildi
Dolu Dizgin Aşkta Hazin Son! Yüzük Attılar
İslam'a Geçip Başörtüsü Takmayı Reddeden Sevgilisini Öldürdü
Halisdemir Davasında 18 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
Güvenlik Kamerasına Yakalanan Tüfekli Hırsızlar Tutuklandı!
Ünlü Ceo, Gözyaşları İçinde Anlattı: Babam Bir Şeytan
Pkk'ya Büyük Darbe! 2 Sözde Üst Düzey Yönetici Öldürüldü
Uyuşturucu Çetesi Çökertildi: 184 Kilogram Eroin Ele Geçirildi
Hükümet'ten Afrin Yorumu: Ypg Çekilmedi, Kaçtı!
Büyük Operasyon! Dünyanın En Pahalı 2. Maddesi Ankara'da Ele Geçirildi
Microsoft, Yahoo Ve Abd Ordusuna Sızan Ünlü Evsiz Hacker Ölü Bulundu
Yılanlara Fısıldayan Adamın Sonunu Kral Kobra Getirdi
İstanbul İçin Korkutan Senaryo: Metro Girişi Deniz Altında Kalacak!
3 Günde Üretildi! 30 Bin Liraya Satılacak
Asena'nın Ekran Macerası Son Buldu! İşte Yerine Gelen İsim
Dolar Yılın En Yüksek Seviyesinde, Euro Rekor Tazeledi
Türk Siyasetinin Acı Günü! Bir Bakan Daha Hayatını Kaybetti
Savunma Sanayisine Yerli Ve Milli Çelik Geliyor
2 Husumetli Aile Birbirine Girdi, Öğrenciler Silahların Arasında Kaldı

İslam'a Geçip Başörtüsü Takmayı Reddeden Sevgilisini Öldürdü

İSLAM'A GEÇİP BAŞÖRTÜSÜ TAKMAYI REDDEDEN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Almanya'da yaşayan Afgan mültecisi 18 yaşındaki adam, İslam'a geçmeyi reddeden sevgilisini öldürdü.

Tarih : 19 Mart 2018, 14:50
Puan Ver : İslam'a Geçip Başörtüsü Takmayı Reddeden Sevgilisini Öldürdü(8/10)4

Almanya'da yaşayan 18 yaşındaki Ahmed G. isimli adam, Alman kız arkadaşını İslam'a geçmeyi reddettiği için öldürdü. 18 yaşındaki Mireille B. isimli kadını başörtüsü takmayı ve İslam'a geçmeyi reddettiği gerekçesiyle öldüren gencin yargılanmasına başlandı.

TUTUKLANDI

Almanya'da mülteci statüsünde olan Afgan Ahmed G., ülkenin Flensburg kentinde işlediği cinayetten sonra tutuklandı. Katilin sınır dışı edilmesi de seçenekler arasında görülüyor.

"KISKANÇ BİR ADAMDI"

Genç kızın arkadaşı basına yaptığı açıklamada, "Ahmed daima onu kontrol etmek isteyen kıskanç bir adamdı. Mireille'e İslam'a geçmesi ve başörtüsü takması konusunda ısrarcı oldu. Ne zaman Ahmed'in yanına başı açık gitse sorun olurdu." dedi.

İLTİCA BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Ahmed G.'nin Almanya'da yalnız yaşadığı ve ailesine büyük özlem duyduğunu söylediği açıklandı. Almanya'ya kaçak olarak gelen genç adamın iltica başvurusu reddedilmişti. Dava devam ettiği için Alman yasaları sebebiyle konu ile ilgili daha fazla detay basınla paylaşılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İslam  A  Geçip  Başörtüsü  Takmayı  Reddeden  Sevgilisini  Öldürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER