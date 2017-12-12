İSLAMİ BİTCOİN GELİYOR! TEK BİR ŞARTI VAR
Bahreyn Merkez Bankası yöneticisi Halid Hamad, "Orta ve uzun vadede İslami Bitcoin bizi bekliyor. Tabii bunun bir ön koşulu var. Bütün ülkelerin bu teknolojiyi benimsemiş olması" dedi.
Sanal para olarak adlandırılan Bitcoin'e de değinen Hamad, Bitcoin'in, gelecek yıllarda yoğun olarak kullanılabileceğini, yıkıcı ürünlerden bir tanesi olacağını ve şu anki kağıt paranın yerini alabileceğini söyledi.
"BÜTÜN ÜLKELER BENİMSEMİŞ OLMALI"
Hamad, "Orta ve uzun vadede İslami Bitcoin bizleri bekliyor mu?" sorusu üzerine, "Evet, bekliyor. Tabii bunun bir ön koşulu var. Bütün ülkelerin bu teknolojiyi benimsemiş olması... Gelecek yıllarda tek kullanılacak para birimleri Bitcoin'ler olacak. Önümüzdeki yıllarda kartların da ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Operasyonel maliyetleri ve riskleri azaltmak için ATM'lerden kişisel bilgilerinizi girerek işlem yapılacağını öngörüyorum." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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