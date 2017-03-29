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ismail akkol için istenen ceza belli oldu

İSMAİL AKKOL İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Sabancı suikastı davasında 20 yıl sonra yakalanan tutuklu sanık İsmail Akkol'un yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Tarih : 29 Mart 2017, 12:29
Puan Ver : İsmail Akkol İçin İstenen Ceza Belli Oldu(6/10)6


Savcı, Akkol'un "anayasal düzeni silah zoruyla ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



 



kaynak:habertürk








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