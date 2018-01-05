İSMAİL KARTAL: LÖW'LE ÇALIŞACAKTIM, MERKEL ALMANYA'DAN AYRILMASINA İZİN VERMEDİ
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Löw 2 sezon önce Almanya'yı bırakıp İspanya'ya gidecekti. Beraber çalışacaktık. Merkel duruma el attı, Löw takımdan ayrılamadı." dedi.
TFF 1. Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal, kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
İki sezon önce Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw ile beraber Barcelona ya da Real Madrid'e gideceğini ifade eden Kartal, Merkel'in araya girmesiyle söz konusu transferin yattığını söyledi. Joachim Löw ile 20 yıldır aralıksız olarak görüştüğünü dile getiren İsmail Kartal'ın Fanatik'e yaptığı açıklama şöyle;
"MERKEL LÖW'Ü BIRAKMAYINCA ALMANYA'DA KALDI"
"Löw 2 sezon önce Almanya Milli Takımı'nı bırakıyordu. Ya Real Madrid ya da Barcelona'nın başına geçecekti. Beni aradı o dönemde. 'İngilizce'ni ilerlet, bana lazım olacaksın' dedi. Ancak daha sonra Merkel duruma el attı ve görevine devam etti. Löw gibi bir dostum olması benim için büyük bir gurur. 20 yıldır aralıksız görüşürüz."
Kaynak: haberinburada
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