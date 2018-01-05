Türk Akımı, Mayısta Türk Kıyılarına Ulaşacak
Bakan Müjdeyi Verdi! 36 Bin Personel Alınacak
Eski Gs'li Futbolcu İçin Olay Yaratan Yorum: Kız Arkadaşı Lanetledi
İsmail Kartal: Löw'le Çalışacaktım, Merkel Almanya'dan Ayrılmasına İzin Vermedi
Erzurum'a Kuruldu! 24 Saat Öncesinden Uyaracak
Vatandaşlar Dikkat! Devlete Fazla Para Ödüyor Olabilirsiniz
Şampiyonlar Ligi Tarihinde Bir İlk
Askerin 3 Öğün Yemek Maliyeti 28 Lirayı Bulacak
Cenk Tosun'un Everton Transferinde Pürüz Çıktı
Kalıtsal Körlük Tedavisi İçin Üretilen İlaç, 850 Bin Dolara Satışa Çıktı
Ortalığın Karıştığı Ülkeden Mustafa Denizli'ye Teklif Geldi
Erdoğan: Faiz Sarmalının Kırılması Lazım
Trabzonspor'da İki Yıldız Kadro Dışı Bırakıldı
Bakan Ağbal: Kamuda Yükselmenin Önünü Açacağız
Bakan Özhaseki: Yapı Denetim Sistemini Değiştireceğiz
10 Ayda 18 Milyon Lira Zarar Eden Deniz Uçağı Seferleri Durduruldu
Real Madrid Kupada Avantajı Kaptı
Büyük Değişim İçin Düğmeye Basıldı! 5 Ayaklı Kamu Reformu Geliyor
Burak Yılmaz'ın Ölümden Döndüğü Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Aykut Kocaman'ın Raporu, Ozan Tufan'ı Yaktı

İsmail Kartal: Löw'le Çalışacaktım, Merkel Almanya'dan Ayrılmasına İzin Vermedi

İSMAİL KARTAL: LÖW'LE ÇALIŞACAKTIM, MERKEL ALMANYA'DAN AYRILMASINA İZİN VERMEDİ

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Löw 2 sezon önce Almanya'yı bırakıp İspanya'ya gidecekti. Beraber çalışacaktık. Merkel duruma el attı, Löw takımdan ayrılamadı." dedi.

Tarih : 05 Ocak 2018, 15:50
Puan Ver : İsmail Kartal: Löw'le Çalışacaktım, Merkel Almanya'dan Ayrılmasına İzin Vermedi(10/10)6

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal, kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İki sezon önce Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw ile beraber Barcelona ya da Real Madrid'e gideceğini ifade eden Kartal, Merkel'in araya girmesiyle söz konusu transferin yattığını söyledi. Joachim Löw ile 20 yıldır aralıksız olarak görüştüğünü dile getiren İsmail Kartal'ın Fanatik'e yaptığı açıklama şöyle;

"MERKEL LÖW'Ü BIRAKMAYINCA ALMANYA'DA KALDI"

"Löw 2 sezon önce Almanya Milli Takımı'nı bırakıyordu. Ya Real Madrid ya da Barcelona'nın başına geçecekti. Beni aradı o dönemde. 'İngilizce'ni ilerlet, bana lazım olacaksın' dedi. Ancak daha sonra Merkel duruma el attı ve görevine devam etti. Löw gibi bir dostum olması benim için büyük bir gurur. 20 yıldır aralıksız görüşürüz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İsmail  Kartal  Löw  Le  Çalışacaktım  Merkel  Almanya  Dan  Ayrılmasına  İzin  Vermedi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER