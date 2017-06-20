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ismail türüt'ün kızından dikkat çeken paylaşım

İSMAİL TÜRÜT'ÜN KIZINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Karadeniz müziğinin ünlü isimlerinden İsmail Türüt'ün kızı Yasemin Türüt, babasıyla çektirdiği fotoğrafa ilginç bir not düştü.

Tarih : 20 Haziran 2017, 13:41
Puan Ver : İsmail Türüt'ün Kızından Dikkat Çeken Paylaşım(7/10)9


Karadenizli şarkıcı İsmail Türüt'ün kızı Yasemin Türüt, İnstagram hesabından yaptığı paylaşım ile adından söz ettirdi.



"BİZ VURURUZ SELA OKURLAR"



Sosyal medyayı aktif kullanan ve 15 bine yakın takipçisi olan Yasemin Türüt, son olarak babasıyla olan fotoğrafını "Siz vurursunuz bela okurlar, biz vururuz sela okurlar" notuyla yayımladı.



 



kaynak:milliyet








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