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ismet sezgin hayatını kaybetti

İSMET SEZGİN HAYATINI KAYBETTİ

Eski Bakan ve Meclis Başkanı İsmet Sezgin, 88 yaşında GATA'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Tarih : 08 Aralık 2016, 09:18
Puan Ver : İsmet Sezgin Hayatını Kaybetti(7/10)5


Türk siyasetinin deneyimli ismi İsmet Sezgin 88 yaşında hayatını kaybetti.



Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yoğun bakım servisinde yaklaşık bir aydır kalp yetmezliği tedavisi gören eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin, bu akşam saatlerinde septik şoka bağlı olarak çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin'in vefatı dolayısıyla ailesine taziyelerini iletti.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Sezgin'in kızı Seynan Levent ile telefonda görüştü.

 



 



kaynak:ntv








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