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İsmi Ölümsüzleştirildi! Hangar ve Uçağa ''Mina Başaran'' Yazdırıldı

İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ! HANGAR VE UÇAĞA ''MİNA BAŞARAN'' YAZDIRILDI

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüşte İran'da meydana gelen uçak kazası sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran'ın ismi hangar ve uçağa yazıldı.

Tarih : 12 Nisan 2018, 15:40
Puan Ver : İsmi Ölümsüzleştirildi! Hangar Ve Uçağa ''mina Başaran'' Yazdırıldı(9/10)5

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüşte İran'da meydana gelen uçak kazası sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran'ın ismi hangar ve uçağa yazıldı.

HANGAR BİNASI VE ÖZEL JETİN GÖVDESİNE "MİNA" YAZILDI

İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın ismi artık özel uçak hangarı ve uçaklarının üstünde yer alacak. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda bulunan Başaran Yatırım Holding'e ait MC Havacılık Hangar binası ve bir özel jetin gövdesine "Mina" ismi yazıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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