İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ! HANGAR VE UÇAĞA ''MİNA BAŞARAN'' YAZDIRILDI
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüşte İran'da meydana gelen uçak kazası sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran'ın ismi hangar ve uçağa yazıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüşte İran'da meydana gelen uçak kazası sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran'ın ismi hangar ve uçağa yazıldı.
HANGAR BİNASI VE ÖZEL JETİN GÖVDESİNE "MİNA" YAZILDI
İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın ismi artık özel uçak hangarı ve uçaklarının üstünde yer alacak. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda bulunan Başaran Yatırım Holding'e ait MC Havacılık Hangar binası ve bir özel jetin gövdesine "Mina" ismi yazıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Marmaray'da Yolcu Raylara Düşüp Öldü! Yaşanan Panik Anları Kamerada
- Erdoğan, Ekonomideki Manipülasyonlara Sert Çıktı: Bizi Döviz Üzerinden Terbiye Edemezler
- 20 Yıl Ölü Gözüken Adam, Yaşadığını Kanıtladı Ama Çilesi Bitmedi
- Abd-Rusya Restleşmesine Tepki Gösterip Ekledi: Putin'le Görüşeceğim
- Kremlin'den Abd'ye Tansiyonu Düşürecek Suriye Mesajı!
EKONOMİ HABERLERİ
- Merkez Bankasının Dolar Ve Altın Rezervi Belli Oldu
- İos 11.3 Güncellemesi Ekranı Değişen İphone 8'leri Kullanılamaz Hale Getiriyor
- Bim'den Sonra A101'de Teknolojiye El Attı! Tüm Ürünler Yarı Fiyatına
- Trump İle Zirveye Çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım Açıklamalarıyla Geriledi
- Trump'ın Tweet'iyle Altın Da Fırladı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Marş Çalan Yol, Açıldıktan 1 Gün Sonra Gürültü Şikayetiyle Kapatıldı
- Hindu Din Adamı Cinsel Organıyla Otomobili Böyle Çekti!
- Kayıp Esrar Davasında Polisten Güldüren Fare Savunması
- 14 Yaşındaki Çocukla İlişkiye Giren Kadın, Otelde Yatakta Basıldı
- 'kanserim' Deyip Binlerce Dolar Toplayan Avustralyalı Hapsi Boyladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar