İSPANYA FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI, YOLSUZLUK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Villar, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Villar, 29 yıldır başkanlık yapıyordu.
29 yıldır İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı yapan Ángel María Villar, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İspanyol basınında yer alan habere göre; Villar'ın yanı sıra oğlu Gorka ve soruşturmada adı geçen isimler tutuklandı.
4 SUÇTAN DOLAYI SORUŞTURULUYOR
Hakim Santiago Pedraz tarafından yönetilen ve iki savcının desteklediği operasyon kapsamında, Villar ve diğer isimler hakkında 4 suçtan dolayı soruşturma yapıldığı belirtildi. Suçların; kişiler arası yolsuzluk, sahtecilik, adil olmayan yönetim ve görevi kötüye kullanma olduğu vurgulandı.
Kaynak: haberinburada
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