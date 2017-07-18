29 yıldır İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı yapan Ángel María Villar, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İspanyol basınında yer alan habere göre; Villar'ın yanı sıra oğlu Gorka ve soruşturmada adı geçen isimler tutuklandı.

4 SUÇTAN DOLAYI SORUŞTURULUYOR

Hakim Santiago Pedraz tarafından yönetilen ve iki savcının desteklediği operasyon kapsamında, Villar ve diğer isimler hakkında 4 suçtan dolayı soruşturma yapıldığı belirtildi. Suçların; kişiler arası yolsuzluk, sahtecilik, adil olmayan yönetim ve görevi kötüye kullanma olduğu vurgulandı.

Kaynak: haberinburada