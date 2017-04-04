İspanya Mahkemesi, Esed ve ailesine ait 691 milyon dolar değerindeki evlere el konulduğunu açıkladı



İspanya Yüksek Mahkemesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ve ailesi hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açılmasına karar verdi.



Mahkeme, ayrıca Esed ve ailesine ait İspanya'da bulunan 691 milyon dolar değerindeki evlere de el konulduğunu duyurdu.







kaynak:habertürk