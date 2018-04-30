İSPANYA'DA BARCELONA, DEPORTİVO'YU ALT KÜMEYE YOLLAYIP ŞAMPİYON OLDU
İspanya Liginde Barcelona, Emre Çolak'ın forma giydiği Deportivo'yu 4-2 yenerek şampiyon oldu. Deportivo bu sonuçla küme düştü.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında deplasmanda Deportivo La Coruna'yı 4-2 mağlup eden Barcelona, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Katalan ekibi, böylece 7'si son 10 sezonda olmak üzere toplam 25. La Liga şampiyonluğunu elde etti.
Riazor Stadı'nda yapılan maçta Barcelona'nın gollerini 7. dakikada Philippe Coutinho, 38, 82 ve 85. dakikalarda yıldız oyuncu Lionel Messi kaydetti. Deportivo La Coruna'da ise 40. dakikada Lucas Perez ve 64'te Emre Çolak'ın golleri yeterli olmadı.
BARCELONA ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ
Bu sonuçla Barcelona, puanını 86'ya çıkardı. Katalan ekibi, bir maçı eksik olmasına rağmen bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 11'de tutarak şampiyonluğu garantiledi.
Yaşadığı mağlubiyetle 28 puanda kalan Deportivo La Coruna'nın ise bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
INIESTA RAKITIC'İN YERİNE GİRDİ
Öte yandan, sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan Andres Iniesta, 86. dakikada Ivan Rakitic'in yerine oyuna girdi. Maça dahil olduktan sonra kaptanlık pazubendini takan İspanyol oyuncu taraftarlardan büyük alkış aldı.
Kaynak: haberinburada
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