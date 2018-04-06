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İspanya'da Enes Ünal'a büyük onur!

İSPANYA'DA ENES ÜNAL'A BÜYÜK ONUR!

Villarreal'de top koşturan temsilcimiz Enes Ünal, mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Tarih : 06 Nisan 2018, 01:00
Puan Ver : İspanya'da Enes Ünal'a Büyük Onur!(6/10)2

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen milli oyuncumuz Enes Ünal, mart ayında gösterdiği performansla 'en iyi oyuncu' unvanına layık görüldü.

ENES, ATLETICO MADRID MAÇININ MİMARIYDI

Özellikle Atletico Madrid maçında sonradan oyuna girerek attığı iki şık golle takımına galibiyeti getiren Enes Ünal, zorlu mücadelede galibiyetin mimarlarından olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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