İspanya Liginde Real Madrid, evinde Atletico Madrid'le 1-1 berabere kaldı. Goller Ronaldo ile Griezmann'dan geldi.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Real Madrid, evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Atletico Madrid ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

GOLLER RONALDO VE GRIEZMANN'DAN GELDİ

Real Madrid 53. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın 57. dakikadaki golüyle deplasmandan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 68, Real Madrid de 64 yaptı.

Real Madrid ile yenişemeyen Atletico Madrid'in ligin bitimine 7 hafta kala lider Barcelona ile arasındaki puan farkı ise 11'e çıktı.

Kaynak: haberinburada