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ispanya'da pique-ramos gerginliği

İSPANYA'DA PİQUE-RAMOS GERGİNLİĞİ

İspanya Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncuları Gerard Pique ile Sergio Ramos'un medya aracılığıyla yaptığı açıklamalar, ülke futbol kamuoyunda polemik konusu oldu.

Tarih : 29 Mart 2017, 14:09
Puan Ver : İspanya'da Pique-Ramos Gerginliği(8/10)7


Barcelona'da forma giyen Pique, İspanya'nın deplasmanda Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, Real Madrid yönetimine göndermede bulunarak, "Raul Gonzalez'in Madridliliğinden hiçbir şüphem yok.



Real Madridli futbolculara büyük saygı gösteriyorum. Çoğu arkadaşım, onlarla birlikte kağıt oynuyorum. Bana Madrid'i sorarsanız cevap veririm ve bundan da hiç pişman olmam. Real Madrid için asla oynamam. Kulübün değerleri hoşuma gitmiyor." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: İspanya  Da  Pique-Ramos  Gerginliği    haber

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