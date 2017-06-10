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ispanya'da toplu ulaşımda erkeklere bacak açma yasağı

İSPANYA'DA TOPLU ULAŞIMDA ERKEKLERE BACAK AÇMA YASAĞI

Başkent Madrid'de metro ve otobüslerde bacaklarını açarak oturan erkeklere karşı, toplu ulaşım araçlarına tabela ve ilanlar yerleştirildi.

Tarih : 10 Haziran 2017, 16:07
Puan Ver : İspanya'da Toplu Ulaşımda Erkeklere Bacak Açma Yasağı(5/10)2


İspanya'nın başkenti Madrid'de toplu taşıma araçlarında erkeklerin bacaklarını açarak oturması yasaklandı.



Madrid belediyesinin toplu ulaşım şirketi EMT, metro ve otobüslerde erkeklerin bacaklarını toplaması için tabelalar ve ilanlar yerleştirdi.



Türkiye'de de 2014 yılında #yerimiişgaletme ve #bacaklarınıtopla etkiketleriyle Twitter'da kampanya başlatılmış ve kadınlar metrobüs, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında erkekler tarafından rahatsız edildiklerini gösteren fotoğrafları paylaşmıştı.



 



kaynak:milliyet








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