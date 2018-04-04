Son Dakika! Abd'de Askeri Helikopter Düştü! 4 Personel Kayıp
Aşırı Hız Sonları Oldu! Kamyona Çarpan 3 Genç Hayatını Kaybetti
Burun Estetiğinde Hayaller Ve Gerçekler
Muslera'ya En Büyük Destek, Gs'lilerin Nefret Ettiği Futbolcudan Geldi
Galatasaray İle Beşiktaş'ın Sponsorları, Stat Yüzünden Mahkemelik Oldu
Escobar'ın Evini Yıkıp Park Yapmak İstiyorlar
Kritik 3'lü Zirve Bugün Başkent'te! Gündem Suriye'nin Yeni Anayasası
Trump 'suriye'den Çekileceğiz' Dedi, Komutanları Aksini Söyledi!
İspanya'daki Festivalde Kızgın Boğa Can Aldı, O Anlar Saniye Saniye Görüntülendi
Amatör Dalgıç Cinsel Organını Devasa İstiridyeye Sokunca Hastanelik Oldu
Ronaldo'lu Real Madrid, Juventus'u Paramparça Etti!
Bayern Münih Geriden Geldi
Youtube'un Merkezinde Silah Sesleri! Bölge Ablukaya Alındı
Banvit, Şampiyonlar Ligine Veda Etti
Juventus'un Tecrübeli Kalecisi Buffon'dan Ronaldo'ya Büyük Övgü
Turkcell'den 25 Milyon Dolarlık Dev Hamle!
Abd, Diplomat Krizinde Geri Adım Attı! Yeni İsimler Gelebilir
Mardin'de Görevden Alının 2 Kaymakama Fetö'den Gözaltı
Dünya Bunu Konuşuyor! Ronaldo'dan Uzun Yıllar Unutulmayacak Gol
Hülya Avşar Film Afişi İçin Çırılçıplak Soyunup Poz Verdi

İspanya'daki Festivalde Kızgın Boğa Can Aldı, O Anlar Saniye Saniye Görüntülendi

İSPANYA'DAKİ FESTİVALDE KIZGIN BOĞA CAN ALDI, O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

İspanya'da düzenlenen festivalde kızgın bir boğa tarafından saldırıya uğrayan adam hayatını kaybederken olay izleyiciler tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi.

Tarih : 04 Nisan 2018, 08:20
Puan Ver : İspanya'daki Festivalde Kızgın Boğa Can Aldı, O Anlar Saniye Saniye Görüntülendi(8/10)4

İspanya'nın güneybatısındaki Jerez yakınlarındaki Arcos de la Frontera'da Paskalya'yı kutlamak için boğaların sokaklara salındığı festivalde bir adam hayatını kaybetti. Orta yaşlardaki adam, kızgın boğa tarafından göğsünden ve baldırından boynuzlanarak ağır biçimde yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

AKCİĞERİ DELİNDİ

Talihsiz adamın akciğerinin delindiği anlaşılırken, o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Aynı hayvan tarafından yaralanan bir başka adamın ise hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

35 SENE SONRA İLK ÖLÜM

Festivalin 1784'ten beri düzenlenirken en son ölüm olayının 1983'te gerçekleşmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İspanya  Daki  Festivalde  Kızgın  Boğa  Can  Aldı  O  Anlar  Saniye  Saniye  
Görüntülendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER