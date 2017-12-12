İSPANYOL BASINI: RONALDO, REAL MADRİD'DEN AYRILMAYA ÇOK YAKIN
İspanyol basını, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun vergi davası nedeniyle Real Madrid'den ayrılmaya yakın olduğunu yazdı.
İspanyol basını, Ballon d'Or 2017'yi kazanan ve Lionel Messi ile ödül sayılarını eşitleyen (5) Cristiano Ronaldo ile şok bir iddiada bulundu.
Ülkede yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Eduardo Aguirre adındaki bir gazeteci, Portekizli süperstarın Santiago Bernabeu'dan ayrılmaya çok yakın olduğunu söyledi.
"AYRILIĞA ÇOK YAKIN"
Ronaldo'nun kendisiyle ilgili vergi kaçırma suçlamasının ardından kulüpten yeterli desteği göremediği için Madrid'deki hayatından memnun olmadığını dile getiren Aguirre, "Ronaldo, Real'den ayrılmaya her zamankinden daha yakın." ifadesini kullandı.
Bu sezona ligde istediği gibi başlayamayan Real Madrid'de 19 maça çıkan Ronaldo, fileleri 14 kez sarsarken 3 golün de asistini yapmıştı.
Kaynak: haberinburada
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