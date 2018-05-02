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İspanyol devi, Chelsea'nin genç kalecisine kancayı taktı

İSPANYOL DEVİ, CHELSEA'NİN GENÇ KALECİSİNE KANCAYI TAKTI

Chelsea'nın 25 yaşındaki Belçikalı kalecisi Courtois için İspanyol devi Real Madrid devreye girdi.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 20:40
Puan Ver : İspanyol Devi, Chelsea'nin Genç Kalecisine Kancayı Taktı(6/10)2

Chelsea'nin 25 yaşındaki Belçikalı kalecisi Courtois için Real Madrid'in devrede olduğu ve yaz transfer döneminde oyuncu ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Courtois'in gönlünde yatan takımın Real Madrid olduğu ancak, sezon sonuna dek kadro dışı kalmamak adına İngiliz medyasına bir sezon daha Chelsea'de oynamak istediğini söylediği belirtiliyor.

MANCHESTER UNITED, DE GEA'YI SATMAYA YANAŞMIYOR

İspanyol devi başkanı Flarentino Perez'in önceliğinin Manchester United'ın tecrübeli eldiveni David De Gea olduğu bilinse de, United'ın De Gea'yı satmaya yanaşmama ihtimali, Courtios'in transfer ihtimalini güçlendiriyor.

25 yaşındaki Belçikalı kaleci Courtois, bu sezon Chelsea ile oynadığı 43 karşılaşmada kalesinde 44 gole engel olamazken 17 karşılaşmada gol görmedi ve 3870 dakika forma giydi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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