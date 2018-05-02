İSPANYOL DEVİ, CHELSEA'NİN GENÇ KALECİSİNE KANCAYI TAKTI
Chelsea'nın 25 yaşındaki Belçikalı kalecisi Courtois için İspanyol devi Real Madrid devreye girdi.
Chelsea'nin 25 yaşındaki Belçikalı kalecisi Courtois için Real Madrid'in devrede olduğu ve yaz transfer döneminde oyuncu ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Courtois'in gönlünde yatan takımın Real Madrid olduğu ancak, sezon sonuna dek kadro dışı kalmamak adına İngiliz medyasına bir sezon daha Chelsea'de oynamak istediğini söylediği belirtiliyor.
MANCHESTER UNITED, DE GEA'YI SATMAYA YANAŞMIYOR
İspanyol devi başkanı Flarentino Perez'in önceliğinin Manchester United'ın tecrübeli eldiveni David De Gea olduğu bilinse de, United'ın De Gea'yı satmaya yanaşmama ihtimali, Courtios'in transfer ihtimalini güçlendiriyor.
25 yaşındaki Belçikalı kaleci Courtois, bu sezon Chelsea ile oynadığı 43 karşılaşmada kalesinde 44 gole engel olamazken 17 karşılaşmada gol görmedi ve 3870 dakika forma giydi.
Kaynak: haberinburada
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