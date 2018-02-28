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İspanyol futbol efsanesi hayatını kaybetti

İSPANYOL FUTBOL EFSANESİ HAYATINI KAYBETTİ

İspanya futbol tarihinin en iyi forvetlerinden biri kabul edilen Quini, 68 yaşında hayatına veda etti.

Tarih : 28 Şubat 2018, 09:30
Puan Ver : İspanyol Futbol Efsanesi Hayatını Kaybetti(7/10)3

"Quini" lakabıyla bilinen eski İspanyol forvet Enrique Castro, kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyindeki Gijon kentinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Quini, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ünlü oyuncunun bir dönem formasını giydiği Barcelona'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün oyuncusu ve efsanesi Enrique Castro 'Quini' hayatını kaybetti. Camp Nou, mirasını asla unutmayacak." ifadelerine yer verildi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

İspanya futbol tarihinin en iyi forvetlerden biri kabul edilen Quini, Sporting Gijon formasıyla çıktığı 443 maçta 231, Barcelona formasıyla da 100 maçta 54 gol attı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun en golcü futbolcusuna verilen Pichichi Ödülü'nü 1974-1982 yıllarında 5 kez alan Quini, 1978'den 1982'ye kadar ise 35 kez İspanya Milli Takımı forması giydi ve 8 gol kaydetti.

Barcelona'nın Hercules'i 6-0 yendiği 1981'deki maç sonrası kaçırılan Quini, 25 gün sonra serbest bırakıldı. Efsane oyuncu, serbest bırakılmasının ardından La Liga'nın en skorer ismi olmayı başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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