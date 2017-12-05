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İspanyol Kaleci Casillas Devre Arasında İngiltere Yolcusu

İSPANYOL KALECİ CASİLLAS DEVRE ARASINDA İNGİLTERE YOLCUSU

Porto'da yeteri kadar forma şansı bulamayan İspanyol kaleci Iker Casillas'ın, devre arası transfer döneminde Newcastle United'a transfer olacağı iddia edildi.

Tarih : 05 Aralık 2017, 20:10
Puan Ver : İspanyol Kaleci Casillas Devre Arasında İngiltere Yolcusu(9/10)5

Uzun süre Real Madrid'in kalesini koruduktan sonra 2015 yılında Porto'nun yolunu tutan Iker Casillas, kariyerini İngiltere'de sonlandırabilir.

NEWCASTLE UNİTED'A ÇOK YAKIN

Portekiz basınında yer alan haberlere göre İspanyol file bekçisi, onu sık sık beğendiğini dile getiren Rafa Benitez yönetimindeki Newcastle United'a transfer olmaya çok yakın.

Deneyimli kalecinin de bu transfere oldukça sıcak baktığı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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