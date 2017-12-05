İSPANYOL KALECİ CASİLLAS DEVRE ARASINDA İNGİLTERE YOLCUSU
Porto'da yeteri kadar forma şansı bulamayan İspanyol kaleci Iker Casillas'ın, devre arası transfer döneminde Newcastle United'a transfer olacağı iddia edildi.
Uzun süre Real Madrid'in kalesini koruduktan sonra 2015 yılında Porto'nun yolunu tutan Iker Casillas, kariyerini İngiltere'de sonlandırabilir.
NEWCASTLE UNİTED'A ÇOK YAKIN
Portekiz basınında yer alan haberlere göre İspanyol file bekçisi, onu sık sık beğendiğini dile getiren Rafa Benitez yönetimindeki Newcastle United'a transfer olmaya çok yakın.
Deneyimli kalecinin de bu transfere oldukça sıcak baktığı kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan'dan Trump Sorusuna Yanıt: Henüz Dönmedi
- Ukraynalı Modele Asansörde Tacizi, Bakanlık Affetmedi
- Babasıyla Kaçarken Yakalanan Ayşe'nin Katilinin İfadesi: Aşkıma Karşılık Vermedi, Öldürdüm
- Ab'den Tartışılacak Teklif: Kudüs, İki Devletin De Başkenti Olmalı
- 5 Aralık Kadın Hakları Gününde Türkiye'de Kadınlar Şiddet Gördü, Öldürüldü
EKONOMİ HABERLERİ
- Batman Havalimanı, En Komik İsimli Havalimanı Seçildi
- Yunanistan'dan İtiraf: Türk Akımı Faaliyete Geçince Doğalgazı Türkiye'den Alacağız
- Son Dakika! Bakandan Müjde: 450 Bin Taşeron İşçi 3 Ay İçerisinde Kadroya Alınacak
- Ekonomistler Üçüncü Çeyrekte Çift Haneli Büyüme Bekliyor
- Rekor Üstüne Rekor Kıran Bitcoin'i, 5 Sanal Para Birimi Daha Takip Ediyor
SPOR HABERLERİ
- Abdurrahim Albayrak: Başkan Sana İhtiyacımız Var Derse Fatih Terim Para Bile Konuşmaz
- Taraftara Üçlü Çektiren Emniyet Amiri, Maçın Önüne Geçti
- 5-1'lik Hezimet Sonrası İstifa Geldi
- Mete Kalkavan, Zlin - Lokomotiv Moskova Maçını Yönetecek
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar