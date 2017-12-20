İSPANYOL KALECİ CASİLLAS'TAN GALATASARAY İTİRAFI
Porto'nun İspanyol kalecisi Casillas, Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan Süper Kupa maçını tekrar yapmak istediğini belirtti.
İspanyol file bekçisi Iker Casillas, 2000 yılında Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçını tekrar yapmak istediğini söyledi.
Portekiz'in Porto takımında kariyerini sürdüren Casillas, Youtube'daki kanalında hayranlarının sorularını yanıtladı.
"GALATASARAY'A YENİLDİĞİMİZ MAÇI YENİDEN YAPMAK, KAZANMAK İSTERDİM"
Bir hayranının "Hangi maçı tekrar oynamak isterdin?" sorusuna 36 yaşındaki futbolcu, " Real Madrid forması giyerken Galatasaray'a yenildiğimiz UEFA Süper Kupa ile Kıtalararası Kupa maçında Boca Juniors'a kaybettiğimiz karşılaşmaları yeniden yapmak ve tabii ki ikisini de kazanmak isterdim." cevabını verdi.
1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, UEFA Süper Kupa maçı için karşı karşıya gelmişti. Galatasaray, Casillas'ın kalesini koruduğu Real Madrid'i 2-1 yenerek, kupayı müzesine götürmüştü.
Kaynak: haberinburada
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