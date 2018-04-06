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İspanyol kaleci Iker Casillas ABD'ye Transfer Oluyor

İSPANYOL KALECİ IKER CASİLLAS ABD'YE TRANSFER OLUYOR

Son olarak Zlatan Ibrahimovic'in transfer olduğu MLS'e İspanyol kaleci Iker Casillas da gitmeye hazırlanıyor.

Tarih : 06 Nisan 2018, 22:20
Puan Ver : İspanyol Kaleci Iker Casillas Abd'ye Transfer Oluyor(7/10)3

Portekiz Ligi takımlarından Porto forması giyen İspanyol kaleci Iker Casillas, MLS ekiplerinden Chicago Fire ile transfer görüşmeleri yapıyor.

Amerikan basınının iddiasına göre Chicago Fire, 36 yaşındaki kaleci için sözleşme teklif etti ve sözleşmesi sona eren Casillas'dan cevap bekliyor.

Chicago Fire'ın geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde de Casillas ile ilgilendiği ancak transferi sonlandıramadığı belirtildi.

1000. MAÇINA ÇIKTI

Geçen hafta Porto'nun Belenenses ile oynadığı maçta Casillas, kariyerinin 1000. maçına çıkmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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