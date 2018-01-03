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İspanyol kaleci Valdes, sessiz sedasız ortadan kayboldu!

İSPANYOL KALECİ VALDES, SESSİZ SEDASIZ ORTADAN KAYBOLDU!

İspanyol kaleci Victor Valdes, futbolu bıraktığını açıkladı ve tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak sessizliğe büründü.

Tarih : 03 Ocak 2018, 17:40
Puan Ver : İspanyol Kaleci Valdes, Sessiz Sedasız Ortadan Kayboldu!(6/10)2

İspanyol kaleci Victor Valdes, futbolu bıraktı ve zamanının tamamını ailesine ayırmak için sosyal medya hesaplarını kapattı.

Uzun yıllar boyunca Barcelona kalesini koruyan, son olarak ise Middlesbrough takımında forma giyen 35 yaşındaki kaleci, "Her şey için teşekkürler" diyerek futbol hayatını noktaladığını açıkladı.

TÜM PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Ünlü kaleci, son tweetinin ardından ise tüm sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını sildi. Victor Valdes, 2015 yılında yaptığı bir röportajda "Işıklar kapandığında tamamen gitmiş olacağım" sözlerini kullanmıştı. Valdes'in paylaşımlarını silmesi, akıllara bu sözünü getirdi.

İspanyol basını, Valdes'in zamanının tamamını ailesine ayırmak için sosyal medya hesaplarını kapattığını ve hayatını sessiz bir şekilde devam etmek istediğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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