İSPANYOL TAKIMI VALENCİA, TRABZONSPORLU ABDÜLKADİR İÇİN 15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI
İspanyol ekibi Valencia, Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür'ün transferi için 15 milyon euroyu gözden çıkardı.
Fırtına'da Yusuf'tan sonra Abdülkadir için de Avrupa'nın önemli kulüpleri girişimlerine başladı. Arsenal, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinin de aralarında bulunduğu birçok kulübün bir süredir takip ettiği 18 yaşındaki orta saha için ilk resmi girişim Valencia'dan geldi. İspanyol ekibinin, menajerler aracılığıyla Abdülkadir için nabız yokladığı ve bordo-mavili kulübe fiyat sorduğu öğrenildi.
SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ
Fotomaç'ın haberine göre; yönetim henüz Abdülkadir için bonservis bedeli belirlenmediğini, hatta şu an oyuncuyu satmayı düşünmediklerini iletti. Ama ısrarcı olan Valencia'nın en az 15 milyon euroluk bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalabileceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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