İSPANYOL TENİSÇİ NADAL, ELENDİĞİ TURNUVADA KORTTAN AYRILMAK İÇİN RAKİBİNİ BEKLEDİ
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, erken veda ettiği Wimbledon'da rakibini bekleyerek kortu terk etmedi. Nadal'ın bu hareketi büyük alkış aldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 7'nci gününde tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 34 yaşındaki Lüksemburg'lu rakibi Gilles Muller ile 12 bin kapasiteli 1 numaralı korta karşılaştı. 4 saat 48 dakika süren karşılaşmayı Gilles Muller, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 ve 13-15'lük setlerle 3-2 kazanmayı başardı.
NADAL'A ALKIŞ YAĞDI
Öte yandan İspanyol tenisçi, kaybettiği maçın ardından rakibini bekleyerek kortu terk etmedi. Nadal'ın bu davranışı tenis otoriteleri tarafından rakibe "saygı" ve efsaneler arasına adını yazdırma olarak yorumlandı.
Kaynak: haberinburada
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