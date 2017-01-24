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ısparta'daki tecavüz davasında flaş gelişme!

ISPARTA'DAKİ TECAVÜZ DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!

Isparta'nın Gelendost ilçesinde kayınpederinin tecavüz edip fuhuş yaptırdığı kadının avukatı Muzaffer Demirkılınç, kayınpederin 27 yıl hapis cezası aldığı davada tutuksuz yargılanan 4 sanığın cezalandırılması gerektiğini belirterek kararı temyiz edeceklerini söyledi.

Tarih : 24 Ocak 2017, 13:45
Puan Ver : Isparta'daki Tecavüz Davasında Flaş Gelişme!(7/10)8


Isparta'nın Gelendost ilçesinde kayınpederinin tecavüz edip fuhuş yaptırdığı kadının avukatı Muzaffer Demirkılınç, kayınpederin 27 yıl hapis cezası aldığı davada tutuksuz yargılanan 4 sanığın cezalandırılması gerektiğini belirterek kararı temyiz edeceklerini söyledi.



Gelendost'ta 2 çocuk annesi K.S.'nin, kayınpederi H.H.S.'nin 8 yıldır kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girdiği, başkalarıyla da birlikte olmaya zorladığı iddiası üzerine açılan dava kısa süre önce sonuçlandı.



Tutuklu sanığın 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'fuhşa aracılık etmek' suçlarından toplam 27 yıl 1 ay hapis ve günlüğü 20 TL'den 22 bin 500 TL adli para cezasına mahkum edildiği davada, tutuksuz sanıklar S.S., İ.T., İ.Ş. ve M.A. ise yeterli ve inandırıcı delil bulunmaması gerekçesiyle beraat etti.



K.S.'nin avukatı Muzaffer Demirkılınç, tutuksuz yargılanan 4 sanığın cezalandırılması gerektiğini belirterek, kararı temyiz edeceklerini açıkladı. Demirkılınç, "Müvekkilim K.S. kısıtlıdır. Akli dengesindeki yetersizlik sebebiyle sanıkların lehine verdiği ifadelere itibar edilemeyeceği için hükme esas teşkil etmez. Davadan dolayı bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve tutuksuz yargılandıkları davadan beraat eden 4 sanığın müvekkilimle cinsi münasebetleri olduğu mahkemece sabit görüldü. Adli Tıp Kurumu raporuna göre bu cinsel münasebetin rıza dahilinde olduğu düşünülerek beraat kararı verilmesi doğru değildir. Bu dava karar bakımından bozulmasa bile usul yönünden bozulacaktır. Zira akıl sağlığı yönünden kısıtlı birinin sanıklar lehine verdiği ifadelere itibar edilemeyeceği kesindir" diye konuştu.



 



kaynak:sabah








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