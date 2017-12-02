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İspnaya'da Futbola Kar Engeli!

İSPNAYA'DA FUTBOLA KAR ENGELİ!

İspanya 2. Liginde Osasuna ile Gimnastic Tarragona karşı karşıya geleceği maç yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi.

Tarih : 02 Aralık 2017, 01:10
Puan Ver : İspnaya'da Futbola Kar Engeli!(6/10)2

16.hafta mücadelesinde Estadio El Sadar'da Osasuna'nın konuğu Gimnastic Tarragona oldu. Hakem Luis Milla Alvendiz'in yöneteceği maçın oynanmasına tek engel ise; olumsuz hava şartlarıydı.

HAKEM 30 DAKİKADAN FAZLA BEKLEDİ VE MAÇI ERTELEDİ

Karşılaşmanın hakemi maçın oynanıp oynanamayacağını analiz edebilmek için çimdeki karın bir kısmının kaldırılması için 30 dakikadan fazla beklemeye karar verdi.

Futbolcular, ısınnmak için sahaya çıktı. Hakem daha sonra gerekli kontrolleri yaptı. Mücadelenin hakemi daha sonra karşılaşmayı olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelediğini duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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