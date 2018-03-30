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İsrail 12 Filistinli'yi böyle öldürdü!

İSRAİL 12 FİLİSTİNLİ'Yİ BÖYLE ÖLDÜRDÜ!

İsrail askerlerinin Filistinliler'in Toprak Günü yürüyüşünde 12 göstericinin öldüğü sert müdahalesine ait görüntüler ortaya çıktı.

Tarih : 30 Mart 2018, 21:30
Puan Ver : İsrail 12 Filistinli'yi Böyle Öldürdü!(6/10)2

İsrail askerlerinin Filistinliler'in Toprak Günü yürüyüşünde 12 göstericinin öldüğü 500'ününde yaralandığı sert müdahalesine ait görüntüler ortaya çıktı.

HEDEF GÖZETEREK ATEŞ ETTİLER

Ablukayı kırma yürüyüşünde katliam yapan İsrail askerlerinin hedef gözeterek ateş ettiği anlar objektiflere yansıdı.

YÜRÜYÜŞE SERT MÜDAHALE

Filistinliler, 1976 yılında İsrail güçlerinin ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesinin yıl dönümü olan 30 Mart Toprak Günü'nde Gazze Şeridi'nde İsrail sınırında "Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü" düzenledi.

YÜRÜYÜŞ BAŞLADIĞI SIRADA "KAPALI ASKERİ BÖLGE" İLAN EDİLDİ

Yürüyüş başladığı sırada Gazze sınırı İsrail tarafından "Kapalı askeri bölge" ilan edildi.

AĞIR BİLANÇO: 12 ÖLÜ, 500 YARALI

İsrail askerlerinin gerçek mermilerle sert bir şekilde müdahale ettiği gösteride 12 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 500 Filistinli'nin ise yaralandığı bildirildi.

İSRAİL MEDYASI, YÜRÜYÜŞ İÇİN FİLİSTİNLİLERİN UYARILDIĞINI YAZDI

İsrail medyasında, İsrail hükümetinin düzenlenecek yürüyüş için Filistin'i uyardığı ve İsrail güvenlik güçlerini harekete geçireceği yönünde haberlere yer verilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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