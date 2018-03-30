İSRAİL ASKERİ GÖZALTI YAPACAKTI, 3 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ BIÇAK ÇEKTİ
Batı Şeria'da evinin önünde oynayan 3 yaşındaki bir Filistinli çocuğu gözaltına almakla tehdit eden İsrail askerleri büyük tepki çekti. Çocuğun askerlerin üzerine patates soyma bıçağı ile yürüdüğü iddia edildi.
İsrail askerleri, Batı Şeria'da oyun oynayan 3 yaşındaki bir çocuğu gözaltına almakla korkuttu.
Batı Şeria'nın El Halil kentinde İbrahim Camii yakınlarında 3 yaşındaki Dergam Kerem Mesude, evinin önünde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmakla tehdit edildi.
3 YAŞINDAKİ ÇOCUK PATATES SOYMA BIÇAĞI ÇEKMİŞ
İsrail askerlerinin, evinin önünde oynayan küçük çocuğu hakaret ederek tahrik ettiği, bunun üzerine 3 yaşındaki çocuğun mutfaktan aldığı patates soyma bıçağıyla İsrail askerinin üzerine gittiği belirtildi. Sosyal medyada bir Filistinli aktivist tarafından paylaşılan görüntülerde, İsrail askeri çocuğu kolundan tutarak gözaltına almakla tehdit edip, hırpalıyor ve küçük çocuğun abisi kendisini kurtarmaya çalışıyor. Bir Filistinlinin de müdahale etmesinin ardından İsrail askeri küçük yaşındaki çocuğu bırakmak zorunda kalıyor.
İşgalci İsrail güçlerine ait hapishanelerde, şuanda 18 yaşın altında yaklaşık 300 çocuk tutuklu bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Mit Balkanlar'da Dev Operasyon Yaptı, Erdoğan Liderleri Aradı
- Türk Öğrenciler Geliştirilmiş Yerli Roket Yaptı, Deneme Atışı Başarılı Geçti
- Telefon Kullananlar Dikkat! 70 Popüler Uygulama Yasaklandı
- İnternetten Yemek Siparişi Veren Genç, Kuryenin Saldırısına Uğradı! O Anlar Kamerada
- Tedavi İçin Hastaneye Götürülen Mahkum Pencereden Atlayıp Kaçtı! O Anlar Kameraya Yansıdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Papa'nın Cehennem Yoktur İfadesi Katolik Dünyasını Karıştırdı
- Korkunç Cinayet! 17'lik Gaspçı, Atm Önünde Genci Kalbinden Vurdu
- Evinde Beslediği Devasa Kertenkelelere Yem Oldu
- Dünya Haritası Değişecek! İki Avrupa Ülkesi Birleşme Yolunda
- Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Yargılanmasına Karar Verildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar