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İsrail askeri gözaltı yapacaktı, 3 yaşındaki Filistinli bıçak çekti

İSRAİL ASKERİ GÖZALTI YAPACAKTI, 3 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ BIÇAK ÇEKTİ

Batı Şeria'da evinin önünde oynayan 3 yaşındaki bir Filistinli çocuğu gözaltına almakla tehdit eden İsrail askerleri büyük tepki çekti. Çocuğun askerlerin üzerine patates soyma bıçağı ile yürüdüğü iddia edildi.

Tarih : 30 Mart 2018, 11:10
Puan Ver : İsrail Askeri Gözaltı Yapacaktı, 3 Yaşındaki Filistinli Bıçak Çekti(5/10)1

İsrail askerleri, Batı Şeria'da oyun oynayan 3 yaşındaki bir çocuğu gözaltına almakla korkuttu.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde İbrahim Camii yakınlarında 3 yaşındaki Dergam Kerem Mesude, evinin önünde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmakla tehdit edildi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK PATATES SOYMA BIÇAĞI ÇEKMİŞ

İsrail askerlerinin, evinin önünde oynayan küçük çocuğu hakaret ederek tahrik ettiği, bunun üzerine 3 yaşındaki çocuğun mutfaktan aldığı patates soyma bıçağıyla İsrail askerinin üzerine gittiği belirtildi. Sosyal medyada bir Filistinli aktivist tarafından paylaşılan görüntülerde, İsrail askeri çocuğu kolundan tutarak gözaltına almakla tehdit edip, hırpalıyor ve küçük çocuğun abisi kendisini kurtarmaya çalışıyor. Bir Filistinlinin de müdahale etmesinin ardından İsrail askeri küçük yaşındaki çocuğu bırakmak zorunda kalıyor.

İşgalci İsrail güçlerine ait hapishanelerde, şuanda 18 yaşın altında yaklaşık 300 çocuk tutuklu bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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