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israil askerleri batı şeria'da 15 filistinliyi gözaltına aldı

İSRAİL ASKERLERİ BATI ŞERİA'DA 15 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Tarih : 12 Aralık 2016, 12:55
Puan Ver : İsrail Askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı(8/10)6


İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail asker ve polisleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde evlere baskın düzenledi. Cenin, Silwad, Beyt Sera ve Dura'da gerçekleşen operasyonlarda aralarında Hamas mensubu olduğu ileri sürülen 3 kişinin de bulunduğu 15 Filistinli gözaltına alındı. Açıklamada gözaltıların gerekçesine ise değinilmedi.



İsrail güçleri işgal altında tuttukları Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.



 



kaynak:sabah








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