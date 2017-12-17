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İsrail Askerleri, Canlı Yayında Filistinli Göstericileri Vurdu!

İSRAİL ASKERLERİ, CANLI YAYINDA FİLİSTİNLİ GÖSTERİCİLERİ VURDU!

Kudüs ve Batı Şeria'da Cuma namazı sonrası gösteriler devam ederken, Ramallah'ta Filistinli bir gösterici, İsrail askerleri tarafından canlı yayında vuruldu.

Tarih : 17 Aralık 2017, 07:30
Puan Ver : İsrail Askerleri, Canlı Yayında Filistinli Göstericileri Vurdu!(7/10)3

Ramallah'ta Filistinli bir protestocu İsrail askerleri tarafından canlı yayında vuruldu. Vurulan protestocu ambulansa bindirildi ancak İsrail askerleri ambulansın hastayı götürmesine izin vermediler.

İSRAİL ASKERLERİ, PROTESTOCUYU VURDU

Olay Filistinli protestocunun, İsrail askerlerine saldırması ile başladı. Habercilerden sadece birkaç metre uzaklıkta gerçekleşen olayda İsrail askerleri protestocuya ateş açtı.AMBULANSIN GÖTÜRMESİNE İZİN VERMEDİLER

Vurulan Filistinli protestocu ambulansa bindirildi. Ancak İsrail askerleri ambulansın hastayı götürmesine izin vermedi.

İSRAİLLİ ASKERLERLE, GÖSTERİCİLER ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Vurulan protestocuyu teslim almak isteyen İsrailli askerlerle protestocular arasında çatışma çıktı.FİLİSTİNİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA HENÜZ BİLGİ YOK

İsrail polisinin ateşi sonucu vurulan Filistinlinin sağlık durumu bilinmiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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