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İsrail Askerleri Çoluk Çocuk Dinlemeden Saldırıyor: 2 Ölü, Binden Fazla Yaralı

İSRAİL ASKERLERİ ÇOLUK ÇOCUK DİNLEMEDEN SALDIRIYOR: 2 ÖLÜ, BİNDEN FAZLA YARALI


İsrail Askerleri Çoluk Çocuk Dinlemeden Saldırıyor: 2 Ölü, Binden Fazla Yaralı
Tarih : 09 Aralık 2017, 09:00
Puan Ver : İsrail Askerleri Çoluk Çocuk Dinlemeden Saldırıyor: 2 Ölü, Binden Fazla Yaralı(10/10)6

İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 351 kişi de yaralandı. 748 kişi ise atılan gazlardan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi. Yaralananlar arasında çocukların da olduğu öğrenildi.

2 KİŞİ SALDIRILARDA CAN VERDİ

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, perşembe ve cuma günleri gerçekleşen gösterilerde 945 Filistinliye olay yerlerinde müdahale edildiği, 154 kişinin de Batı Şeria, Gazze veya Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin gerçek, 271 kişinin plastik mermilerle, 11 Filistinlinin ise İsrail askerlerince darbedilerek yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

748 KİŞİ GAZDAN ETKİLENDİ

Ayrıca açıklamada, 748 kişinin de göz yaşartıcı gazlara maruz kalarak boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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