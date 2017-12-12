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İsrail askerleri, Filistinli genci aralarına alıp tekme-tokat dövdü

İSRAİL ASKERLERİ, FİLİSTİNLİ GENCİ ARALARINA ALIP TEKME-TOKAT DÖVDÜ

İsrail askerleri, Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto eden bir genci gözaltına aldı. Askerlerin genci aralarına alıp dövdükleri ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Tarih : 12 Aralık 2017, 01:30
Puan Ver : İsrail Askerleri, Filistinli Genci Aralarına Alıp Tekme-Tokat Dövdü(9/10)5

İsrail askerlerinin, Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto eden bir genci gözaltına alırken aralarına alıp birlikte dövdükleri anı gösteren bir video yayınlandı.GENCİN YÜZÜNÜ YUMRAKLADILAR

Batı Şeri'nın El Halil kentinde Cuma günü yapılan protesto gösterilerinde İsrail askerleri, gözaltına alacakları bir Filistinli genci sırayla yüzünü yumruklayıp tokatladı. Videoda elleri kelepçeli Filistinli gencin Tufa sokaklarında sürüklenip sırayla darp edildiği görülüyor.

İNSAN HAKLARI TEŞKİLATI AÇIKLADI

İnsan hakları teşkilatı bu gözaltı olayını "Bu İsrail güvenlik güçlerinin, yetkililerin dünya görüşüyle uygun bir uygulama olup Filistinlilerin İşgal kuvvetlerine karşı direnme, protesto haklarının bulunmadığının görüntüsüdür" ifadeleriyle açıkladı.

BİR BAŞKA VİDEO

Bir başka video görüntüsünde yine İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Pazar yerinde Filistin'li bir genci gözaltına alırken önce yere yatırıp hareketsiz hale gelinceye kadar yumrukluyor, ardından bileklerine kelepçe takıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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