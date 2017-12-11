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İSRAİL ASKERLERİ TARAFINDAN GÖZLERİ BAĞLANARAK GÖTÜRÜLEN FİLİSTİNLİ GENÇ, ASKERİ HAPİSHANEDE TUTULUYOR


İsrail Askerleri Tarafından Gözleri Bağlanarak Götürülen Filistinli Genç, Askeri Hapishanede Tutuluyor
Tarih : 11 Aralık 2017, 08:50
Puan Ver : İsrail Askerleri Tarafından Gözleri Bağlanarak Götürülen Filistinli Genç, Askeri Hapishanede Tutuluyor(9/10)5

İsrail askerinin, zalimce gözaltına aldığı 14 yaşındaki Fevzi El-Cunidi'nin askeri hapishanede tutulduğu ortaya çıktı.

GÖZLERİ BAĞLI HALDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Trump'ın Kudüs kararı, Filistin sokaklarında yeni bir intifadayı başlattı. Bütün dünya Filistin'deki yaşanan gelişmeleri anlık aktarırken, gündeme bir fotoğraf damgasını vurmuştu.

25'e yakın İsrail askeri, gözaltına aldığı 14 yaşındaki Fevzi El-Cunidi isimli Filistinli çocuğu gözleri bağlı bir halde götürüyor.

ASKERİ HAPİSHANEDE TUTULUYOR

Anadolu Ajansı Kudüs muhabirinin paylaştığı bilgiye göre, kahraman çocuk Beytullahim yakınında askeri hapishanede tutuluyor.

İşte Filistinli gencin, İsrail askerleri tarafından götürülüşü:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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