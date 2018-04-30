İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU, İRAN'LA İLGİLİ İSTİHBARAT BİLGİLERİ PAYLAŞACAK
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu akşam 20.00'da İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili önemli açıklamalar yapacak.
Reuters'ın haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu akşam İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin önemli bir açıklama yapacağı ifade edildi.
İRAN'LA YAPILAN NÜKLEER ANLAŞMA ELE ALINACAK
Netanyahu'nın Tel Aviv'de konuşma yapacağı ifade edilirken, konuşmanın dün gece Suriye'de yine İranlıların konuşlandığı bir üssü vurduklarına dair iddiaları değil, İran'la nükleer anlaşmayı ele alacağı belirtildi.
NATENYAHU 'YENİ İSTİHBARAT BİLGİLERİ' PAYLAŞACAK
İsrailli bir gazeteci, Netanyahu'nun İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşma konusunda 'yeni istihbarat bilgilerini' açıklayacağını öne sürdü.
Kaynak: haberinburada
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