Mescid-i Aksa'nın kapısına yerleştirilen elektronik dedektörlerden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden ve Aslanlı Kapısı (El-Esbat) önünde toplanan Filistinliler, akşam ve yatsı namazını sokakta kıldı. İsrail polisi cemaate plastik mermi ile saldırd

Mescid-i Aksa'da yaşanan metal dedektörler namaz kılmak için camiye gelen cemaatin tepkisini çekmeye devam ediyor.

DEDEKTÖRLERDEN GEÇMEYİ REDDETTİLER, NAMAZ SOKAKTA KILINDI

Aksa'nın kapısına yerleştirilen elektronik dedektörlerden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden ve Aslanlı Kapısı (El-Esbat) önünde toplanan Filistinliler, akşam ve yatsı namazını sokakta kıldı.

NAMAZDAN SONRA İSRAİL'İ PROTESTO ETTİLER

Akşam namazına Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Ahmed Hüseyin de katıldı. Cemaat, namazın ardından İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto ederek sloganlar attı. İsrail güvenlik güçleri, cemaate plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kaynak: haberinburada