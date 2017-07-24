İsrail, Dedektörleri Reddedip Namazı Sokakta Kılan Cemaate Saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kuveyt'te Emir'den Çok Sıcak Karşılama
Abd'de Kamyon Kasasında 10 Kişinin Cesedi Bulundu
İngiltere'de Cinsiyet Değiştirmek Kolaylaşıyor, Doktor Onayına Gerek Kalmayacak
Kırşehir'de Fetö'den Aranan Zanlı Parkta Yakalandı
Victoria's Secret Meleği Kıyafetiyle Etrafındakilerin Aklını Aldı!
Düğün Salonunu Duman Kapladı, Mutlu Gün Hastanede Bitti
Hande Yener, Sebastian Beach'den Kalan 39 Bin Tl'lik Borcu İçin İcraya Verildi
Künefeye Hücum! 78 Metrelik 1,5 Ton Künefe 20 Dakikada Tükendi
Bu Manzaranın Nedeni Yağış Değil! Mardin'de Su Şebekesi Patladı, Yollar Göle Döndü
İsrail, Mescid-İ Aksa'da Dedektörlerden Sonra Bu Kez De Güvenlik Kameraları Kuruyor
Emniyet Huzurlu Parklar İçin Harekete Geçti, Park Polisi Geliyor
İskeleden Denize Düştü, Herkesin Gözü Önünde Çırpınarak Can Verdi
Abd'den, Türkiye'nin Alacağı S-400 Füzeleri İçin Tehdit Gibi Açıklama: Bizim İçin Kaygı Verici
Ekmek Parası İçin Girdiği Çukur Mezarı Oldu!
Yerleri Temizlerken Bir Anda Alevler İçinde Kaldı, Korkunç Anlar Kamerada!
Guardian Erdoğan Da Yazı Yazmak İstedi Haberinden Çark Etti
Amman'daki İsrail Büyükelçiliği Binasına Açılan Ateşte 2 Kişi Yaralandı
Beşiktaş, Gaziantepspor'dan Orkan Çınar'ı Kadrosuna Kattı
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Mescid-İ Aksa'ya Metal Dedektör Kurulmasına İzin Vermeyeceğiz

İsrail, dedektörleri reddedip namazı sokakta kılan cemaate saldırdı

İSRAİL, DEDEKTÖRLERİ REDDEDİP NAMAZI SOKAKTA KILAN CEMAATE SALDIRDI

Mescid-i Aksa'nın kapısına yerleştirilen elektronik dedektörlerden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden ve Aslanlı Kapısı (El-Esbat) önünde toplanan Filistinliler, akşam ve yatsı namazını sokakta kıldı. İsrail polisi cemaate plastik mermi ile saldırd

Tarih : 24 Temmuz 2017, 01:50
Puan Ver : İsrail, Dedektörleri Reddedip Namazı Sokakta Kılan Cemaate Saldırdı(7/10)3

Mescid-i Aksa'da yaşanan metal dedektörler namaz kılmak için camiye gelen cemaatin tepkisini çekmeye devam ediyor.

DEDEKTÖRLERDEN GEÇMEYİ REDDETTİLER, NAMAZ SOKAKTA KILINDI

Aksa'nın kapısına yerleştirilen elektronik dedektörlerden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden ve Aslanlı Kapısı (El-Esbat) önünde toplanan Filistinliler, akşam ve yatsı namazını sokakta kıldı.

NAMAZDAN SONRA İSRAİL'İ PROTESTO ETTİLER

Akşam namazına Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Ahmed Hüseyin de katıldı. Cemaat, namazın ardından İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto ederek sloganlar attı. İsrail güvenlik güçleri, cemaate plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İsrail  Dedektörleri  Reddedip  Namazı  Sokakta  Kılan  Cemaate  Saldırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER