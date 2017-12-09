ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardınan Filistin'de bugün başlayan direnişe işgalci İsrail'in kanlı karşılığı devam ediyor.

Sabah saatlerindeki gösterilerde gerçek mermiler kullanan ve Gazze'de en az 2 kişiyi öldürüp 300'e yakın Filistinliyi yaralayan İsrail güçleri, akşam saatlerinde topçu saldırısı başlattı. Havadan da savaş uçakları Gazze hükümetine ait binaları vurdu

EN AZ 25 YARALI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırda konuşlanan İsrail topçu birlikleri, Gazze'nin kuzeyindeki İsrail sınırıyla Beyt Hanun beldesi arasındaki bölgeyi vurdu. İsrail'in "direniş gruplarına ait askeri bölge" dediği yerleşim yerinde ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 25 kişi yaralandı.

İSRAİL: GAZZE'DEN 2 FÜZE FIRLATILDI

İsrail ordusundan bu akşam yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'e iki roket atıldığı, roketlerden birinin füze savunma sistemi tarafından havada imha edildiği, diğer roketin nereye düştüğüne dair arama çalışmalarının sürdüğü ifade edilmişti.

Kaynak: haberinburada