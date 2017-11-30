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İSRAİL, GAZZE'DE 4 NOKTAYA BÜYÜK BİR SALDIRI DÜZENLEDİ!


İsrail, Gazze'de 4 Noktaya Büyük Bir Saldırı Düzenledi!
Tarih : 30 Kasım 2017, 20:20
Puan Ver : İsrail, Gazze'de 4 Noktaya Büyük Bir Saldırı Düzenledi!(6/10)2

İsrail ordusu, Gazze'deki dört farklı noktaya saldırı düzenlendiğini açıkladı.

"4 NOKTAYA SALDIRI DÜZENLENDİ"

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, "Orduya ait tank ve uçaklar Gazze'den fırlatılan havan mermilerine karşılık 4 hedefe saldırı düzenledi." ifadelerini kullandı.

HAMAS'I SUÇLADILAR

Gazze'den fırlatılan havan mermilerinin düştüğü anda bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktaran Adraee, olayın sorumlusunun ise Hamas olduğunu iddia etti.

SALDIRIDA CAN KAYBI YOK

Filistinli görgü tanıkları ise İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde bulunan iki gözetleme kulesini hedef aldığını, saldırıda can kaybı olmadığını belirtti.

Filistinli makamlar, konuya dair henüz bir açıklama yapmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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