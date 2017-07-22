İsrail Geri Adım Attı: Mescid-İ Aksa'daki Dedektörler Kaldırılıyor
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İsrail Geri Adım Attı: Mescid-i Aksa'daki Dedektörler Kaldırılıyor

İSRAİL GERİ ADIM ATTI: MESCİD-İ AKSA'DAKİ DEDEKTÖRLER KALDIRILIYOR

İsrail'in 14 Temmuz'da ablukaya aldığı Mescid-i Aksa'nın girişlerine kurduğu arama dedektörlerini kaldıracağı açıklandı. İsrail polisi, sabit dedektörler yerine el dedektörleri kullanacak.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 23:20
Puan Ver : İsrail Geri Adım Attı: Mescid-İ Aksa'daki Dedektörler Kaldırılıyor(7/10)3

İsrail'in kanal 2 televizyonun haberine göre, İsrail tarafından Aksa kapılarına yerleştirilen metal arama dedektörleri nedeniyle yaşanan büyük gerginliğin ardından İsrail polisi bu geceden itibaren metal arama dedektörlerini kaldırma kararı aldı.

SABİT DEDEKTÖRLER YERİNE EL DEDEKTÖRLERİ

İsrail'in Aksa'nın kapılarına el dedektörleriyle arama yapacak polis güçleri yerleştireceği öne sürülen haberde, Kudüs Emniyet Müdürü Yoram Ha-Levy ve Kudüs Belediye Başkanı Nir Berekat'ın bu adıma destek verdiği aktarıldı.

Öte yandan, Kudüs'teki son gelişmeleri değerlendirmek üzere mini kabine toplantısı yapılacağı belirtildi. Konuyla alakalı İsrail makamlarından resmi açıklama yapılmadı.

14 TEMMUZ'DAN BERİ İŞGAL ALTINDA

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal detektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor. Filistin halkı, metal detektörlerin güvenlik sağlama amaçlı değil, Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor.

İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfına danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabulü halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsisinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.

ABBAS TÜM İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ

Dünkü cuma namazı sonrası düzenlenen protestolarda İsrail polisi 3 Filistinliyi şehit etmiş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dedektörler kalkana kadar İsrail ile ilişkileri kestiklerini açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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