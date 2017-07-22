İSRAİL GERİ ADIM ATTI: MESCİD-İ AKSA'DAKİ DEDEKTÖRLER KALDIRILIYOR
İsrail'in 14 Temmuz'da ablukaya aldığı Mescid-i Aksa'nın girişlerine kurduğu arama dedektörlerini kaldıracağı açıklandı. İsrail polisi, sabit dedektörler yerine el dedektörleri kullanacak.
İsrail'in kanal 2 televizyonun haberine göre, İsrail tarafından Aksa kapılarına yerleştirilen metal arama dedektörleri nedeniyle yaşanan büyük gerginliğin ardından İsrail polisi bu geceden itibaren metal arama dedektörlerini kaldırma kararı aldı.
SABİT DEDEKTÖRLER YERİNE EL DEDEKTÖRLERİ
İsrail'in Aksa'nın kapılarına el dedektörleriyle arama yapacak polis güçleri yerleştireceği öne sürülen haberde, Kudüs Emniyet Müdürü Yoram Ha-Levy ve Kudüs Belediye Başkanı Nir Berekat'ın bu adıma destek verdiği aktarıldı.
Öte yandan, Kudüs'teki son gelişmeleri değerlendirmek üzere mini kabine toplantısı yapılacağı belirtildi. Konuyla alakalı İsrail makamlarından resmi açıklama yapılmadı.
14 TEMMUZ'DAN BERİ İŞGAL ALTINDA
İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.
Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.
İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal detektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor. Filistin halkı, metal detektörlerin güvenlik sağlama amaçlı değil, Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor.
İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfına danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabulü halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsisinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.
ABBAS TÜM İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ
Dünkü cuma namazı sonrası düzenlenen protestolarda İsrail polisi 3 Filistinliyi şehit etmiş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dedektörler kalkana kadar İsrail ile ilişkileri kestiklerini açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Trafikte Fenalaşan Sürücünün İmdadına Belediye Başkanı Yetişti
- Cezaevini Merak Edip 'hero' Tişörtü Giydi, Soluğu Gözaltında Aldı!
- Türkiye Genelinde Trafik Denetlemesi: 5 Milyon Tl Ceza Kesildi
- Jandarma Terfi Kararnamesi Açıklandı! 3 General, 14 Albay Terfi Etti
- Jandarma Terfi Kararnamesi Açıklandı: 2 General Emekli Edildi, 14 Yeni General Geldi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd Savunma Bakanlığı Pentagon İtiraf Etti: Abd'nin İmparatorluğu Çöküyor
- İngiltere'nin Gündemi Bu! Kraliçe'ye 'dokundu' Yer Yerinden Oynadı
- Aldatıldığını Düşünen Kadın, Eşinin Cinsel Organını Bıçakla Parçaladı!
- Abd'de Öldürülen Kızının Cenazesine Katılabilmek İçin Başkan Trump'a Yalvardı
- Cinsel İlişki Kölesi Zannettiler, Meğer Durum Başkaymış
Bu Haberle İlgili Yorumlar