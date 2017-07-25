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İsrail Geri Adım Attı, Mescid-İ Aksa'daki Dedektörleri Kaldırdı
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İSRAİL GERİ ADIM ATTI, MESCİD-İ AKSA'DAKİ DEDEKTÖRLERİ KALDIRDI


İsrail Geri Adım Attı, Mescid-i Aksa'daki Dedektörleri Kaldırdı
Tarih : 25 Temmuz 2017, 08:50
Puan Ver : İsrail Geri Adım Attı, Mescid-İ Aksa'daki Dedektörleri Kaldırdı(8/10)4

Eski Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Naci Bekirat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail polisinin arama dedektörlerini kaldırdıklarını ancak kameraları bıraktığını belirtti. Bekirat, kameraların bırakılmasının taleplerini karşılamadığını bunu kabul etmeyeceklerini kaydetti.

DEDEKTÖRLERİ KALDIRMA KARARI ALDILAR

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin gece geç saatlere kadar süren toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik Kabinesi tüm güvenlik birimlerinin tavsiye ettiği üzere metal arama dedektörlerini kaldırarak, bunun yerine ileri teknolojiyi kullanarak başka önlemler almaya karar verdi. Bu şekilde (etrafı surlarla çevrili Kudüs'ün) Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa'da ibadet edenlerin güvenliği sağlanacak." ifadelerine yer verildi.YENİ TEKNOLOJİK YÖNTEMLER KULLANILACAK

Söz konusu ileri teknoloji önlemlerin hayata geçirilene kadar "çok sayıda polisin şehre konuşlandırılacağı ve Aksa'ya yapılan ziyaretlerin güvenliğini sağlamak için zaruri adımların atılacağı" belirtilen açıklamada, yeni teknolojik önlemlerin bugünden itibaren 6 ay içinde tamamlanabilmesi için hükümetin 100 milyon Şekel (yaklaşık 28 milyon dolar) ayırdığı bildirdi.

Aksa'nın kapılarına kamyonlarla gelen belediye çalışanları söktükleri dedektörleri götürdü.

"İSRAİL, AKSA'DAKİ STATÜKOYU KORUMAYA NİYETLİ"

İsrail'in Haaretz gazetesine konuşan güvenlik kabinesi üyelerinden ismini açıklamayan bir yetkili, "İsrail'in Mescid-i Aksa'daki statükoyu korumaya niyetli olduğunu" vurguladı.

İSRAİL POLİSİNDEN FİLİSTİNLİ GENÇLERE MÜDAHALE

Öte yandan İsrail polisi, Kudüs'ün Aslanlı (Esbat) kapısında toplanan Filistinli gençlere gözyaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistinli gençlerle polis arasında yaşanan çatışmalar şehrin çevresinde sürüyor.14 TEMMUZ'DA 3 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

DEDEKTÖRLER HAKİMİYET KURMA AMAÇLI YERLEŞTİRİLDİ

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfınca kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor. Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor.

İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfına danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabulü halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsisinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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