İsrail ordusu, Suriye topraklarından ateşlenen ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ne düşen havan topuna karşı atışla cevap verdi.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye topraklarından "kazara" atılan bir havan topunun Golan Tepeleri'ndeki güvenlik tellerinin bulunduğu bölgenin yakınına düştüğü belirtildi.

HAVAN TOPUNUN ATEŞLENDİĞİ BÖLGEYE KARŞI ATIŞ YAPILDI

Açıklamada, İsrail ordusunun, havan topunun ateşlendiği bölgeyi karşı ateşle vurduğu kaydedildi.

"İSRAİL EGEMENLİĞİNİN İHLAL EDİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEKTİR"

Havan atışından Esed rejiminin sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail egemenliğinin ihlal edilmesine ve sivilleri tehlikeye atacak hiçbir girişime izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

RUSYA VE İRAN SALDIRI NEDENİYLE İSRAİL'İ SUÇLAMIŞTI

Suriye sınırında bulunan bölgenin ne tür bir silahla vurulduğu hakkında ise bilgi verilmedi.

Suriye'nin Humus şehrindeki T-4 hava üssü, 9 Nisan'da 2 savaş uçağı tarafından düzenlenen hava saldırısıyla vurulmuş, saldırıda 2'si asker, 5'i milis 7 İranlı ölmüştü. Rusya ve İran saldırı nedeniyle İsrail'i suçlamıştı.

Kaynak: haberinburada