İSRAİL İLK KEZ BU KADAR NET TEHDİT ETTİ: ESAD'I ÖLDÜRÜRÜZ
İsrail Savunma Bakanı Lieberman, bölgedeki çekişmeyi ileri bir boyuta taşıyarak, İran'ın İsrail'e saldırması durumunda Esad'ı ortadan kaldıracaklarını söyledi.
ABD'DEN SONRA BİR ÇIKIŞTA İSRAİL'DEN GELDİ
ABD ve Rusya arasındaki füze krizinde tansiyon giderek yükseliyor. Çelişkili açıklamalarla gündemi meşgul eden ABD Başkanı Trump, her paylaşımı ile derin bir nefes aldırırken bir çıkış da İsrail`den geldi.
ESAD'I ORTADAN KALDIRACAKLARINI İLAN ETTİ
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, bölgedeki çekişmeyi ileri bir boyuta taşıyarak, ülkesine yönelik olası bir saldırıda Beşşar Esad'ı ortadan kaldıracaklarını resmen ilan etti.
İRAN'I UYARDI: İSRAİL BU YOLA SONUNA KADAR DEVAM ETMEKTE KARARLI
Suriye`deki olası bir ABD-Rusya çatımasında ABD safında Esad'a yönelik mücadele verileceğinin sinyalini veren Lieberman, bu süreçte İran'ın İsrail'e saldırı girişiminde bulunması durumunda Şam rejimini devireciğini ifade etti. Lieberman ayrıca, "İran'ı böyle bir şey yapmaması konusunda uyarıyoruz çünkü İsrail bu yola sonuna kadar devam etmekte kararlıdır" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Bir Devir Sona Eriyor! Anne Kızlık Soyadı Artık Sorulmayacak
- Merkez Bankasının Dolar Ve Altın Rezervi Belli Oldu
- İos 11.3 Güncellemesi Ekranı Değişen İphone 8'leri Kullanılamaz Hale Getiriyor
- Bim'den Sonra A101'de Teknolojiye El Attı! Tüm Ürünler Yarı Fiyatına
- Trump İle Zirveye Çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım Açıklamalarıyla Geriledi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan Çalkalanıyor! Milletvekili, Genç Kıza Tecavüz Etti
- Marş Çalan Yol, Açıldıktan 1 Gün Sonra Gürültü Şikayetiyle Kapatıldı
- Hindu Din Adamı Cinsel Organıyla Otomobili Böyle Çekti!
- Kayıp Esrar Davasında Polisten Güldüren Fare Savunması
- 14 Yaşındaki Çocukla İlişkiye Giren Kadın, Otelde Yatakta Basıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar