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İsrail İlk Kez Bu Kadar Net Tehdit Etti: Esad'ı Öldürürüz
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İSRAİL İLK KEZ BU KADAR NET TEHDİT ETTİ: ESAD'I ÖLDÜRÜRÜZ


İsrail ilk kez bu kadar net tehdit etti: Esad'ı öldürürüz
Tarih : 13 Nisan 2018, 01:00
Puan Ver : İsrail İlk Kez Bu Kadar Net Tehdit Etti: Esad'ı Öldürürüz(10/10)6

İsrail Savunma Bakanı Lieberman, bölgedeki çekişmeyi ileri bir boyuta taşıyarak, İran'ın İsrail'e saldırması durumunda Esad'ı ortadan kaldıracaklarını söyledi.

ABD'DEN SONRA BİR ÇIKIŞTA İSRAİL'DEN GELDİ

ABD ve Rusya arasındaki füze krizinde tansiyon giderek yükseliyor. Çelişkili açıklamalarla gündemi meşgul eden ABD Başkanı Trump, her paylaşımı ile derin bir nefes aldırırken bir çıkış da İsrail`den geldi.

ESAD'I ORTADAN KALDIRACAKLARINI İLAN ETTİ

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, bölgedeki çekişmeyi ileri bir boyuta taşıyarak, ülkesine yönelik olası bir saldırıda Beşşar Esad'ı ortadan kaldıracaklarını resmen ilan etti.

İRAN'I UYARDI: İSRAİL BU YOLA SONUNA KADAR DEVAM ETMEKTE KARARLI

Suriye`deki olası bir ABD-Rusya çatımasında ABD safında Esad'a yönelik mücadele verileceğinin sinyalini veren Lieberman, bu süreçte İran'ın İsrail'e saldırı girişiminde bulunması durumunda Şam rejimini devireciğini ifade etti. Lieberman ayrıca, "İran'ı böyle bir şey yapmaması konusunda uyarıyoruz çünkü İsrail bu yola sonuna kadar devam etmekte kararlıdır" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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