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İsrail Kazanma İhtimalinin Düşük Olması Gerekçesiyle Pes Edip Çekildi
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İsrail kazanma ihtimalinin düşük olması gerekçesiyle pes edip çekildi

İSRAİL KAZANMA İHTİMALİNİN DÜŞÜK OLMASI GEREKÇESİYLE PES EDİP ÇEKİLDİ

BM Güvenlik Konseyi geçici üyelik adaylığını açıklayan İsrail, kazanma ihtimalinin düşük olması gerekçesiyle yarıştan çekildi.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : İsrail Kazanma İhtimalinin Düşük Olması Gerekçesiyle Pes Edip Çekildi(5/10)1

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyelik adaylığını açıklayan İsrail, kazanma ihtimalinin düşük olması gerekçesiyle yarıştan çekildi.

BM'DE TABANI ZAYIF, KAZANMA İHTİMALİ OLDUKÇA DÜŞÜK

İsrail, Almanya ve Belçika'yla Batı Avurpa ve Diğerleri grubundan 2019-2020 dönemi için adaylığını açıklamıştı. BM'de tabanı zayıf olan İsrail'in kazanma ihtimalinin oldukça düşük olması nedeniyle yarıştan çekildiği öğrenildi.

5 YENİ GEÇİCİ ÜYE SEÇİLECEK

BMGK'nın 5 yeni geçici üyenin seçimi gelecek ay 193 üye ülkeden oluşan BM Genel Kurulu'nda yapılacak oylamayla belirlenecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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