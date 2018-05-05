İSRAİL KAZANMA İHTİMALİNİN DÜŞÜK OLMASI GEREKÇESİYLE PES EDİP ÇEKİLDİ
BM Güvenlik Konseyi geçici üyelik adaylığını açıklayan İsrail, kazanma ihtimalinin düşük olması gerekçesiyle yarıştan çekildi.
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyelik adaylığını açıklayan İsrail, kazanma ihtimalinin düşük olması gerekçesiyle yarıştan çekildi.
BM'DE TABANI ZAYIF, KAZANMA İHTİMALİ OLDUKÇA DÜŞÜK
İsrail, Almanya ve Belçika'yla Batı Avurpa ve Diğerleri grubundan 2019-2020 dönemi için adaylığını açıklamıştı. BM'de tabanı zayıf olan İsrail'in kazanma ihtimalinin oldukça düşük olması nedeniyle yarıştan çekildiği öğrenildi.
5 YENİ GEÇİCİ ÜYE SEÇİLECEK
BMGK'nın 5 yeni geçici üyenin seçimi gelecek ay 193 üye ülkeden oluşan BM Genel Kurulu'nda yapılacak oylamayla belirlenecek.
Kaynak: haberinburada
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