İSRAİL, MESCİD-İ AKSA GİRİŞİNDEKİ METAL DEDEKTÖRLERİ KALDIRMAYACAK
İsrail, Mescid-i Aksa girişlerine yerleştirilen metal dedektörlerin kaldırılacağına yönelik haberleri yalanladı. Metal dedektörlerin kaldırılmayacağı ancak azaltılabileceği açıklandı.
MESCİD-İ AKSA GİRİŞİNDEKİ METAL DEDEKTÖRLER KALDIRILMAYACAK
İsrail yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Filistinlilerle kanlı çatışmalara neden olan Mescid-i Aksa girişindeki metal dedektörlerin kaldırılmayacağı ancak cihazların azaltılabileceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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