İsrail, Mescid-İ Aksa Girişindeki Metal Dedektörleri Kaldırmayacak
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İSRAİL, MESCİD-İ AKSA GİRİŞİNDEKİ METAL DEDEKTÖRLERİ KALDIRMAYACAK


İsrail, Mescid-i Aksa Girişindeki Metal Dedektörleri Kaldırmayacak
Tarih : 23 Temmuz 2017, 18:20
Puan Ver : İsrail, Mescid-İ Aksa Girişindeki Metal Dedektörleri Kaldırmayacak(5/10)1

İsrail, Mescid-i Aksa girişlerine yerleştirilen metal dedektörlerin kaldırılacağına yönelik haberleri yalanladı. Metal dedektörlerin kaldırılmayacağı ancak azaltılabileceği açıklandı.

MESCİD-İ AKSA GİRİŞİNDEKİ METAL DEDEKTÖRLER KALDIRILMAYACAK

İsrail yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Filistinlilerle kanlı çatışmalara neden olan Mescid-i Aksa girişindeki metal dedektörlerin kaldırılmayacağı ancak cihazların azaltılabileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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