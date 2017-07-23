İsrail, Mescid-i Aksa girişlerine yerleştirilen metal dedektörlerin kaldırılacağına yönelik haberleri yalanladı. Metal dedektörlerin kaldırılmayacağı ancak azaltılabileceği açıklandı.

MESCİD-İ AKSA GİRİŞİNDEKİ METAL DEDEKTÖRLER KALDIRILMAYACAK

İsrail yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Filistinlilerle kanlı çatışmalara neden olan Mescid-i Aksa girişindeki metal dedektörlerin kaldırılmayacağı ancak cihazların azaltılabileceği belirtildi.

Kaynak: haberinburada