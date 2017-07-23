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İsrail, Mescid-i Aksa'da Dedektörlerden Sonra Bu Kez de Güvenlik Kameraları Kuruyor

İSRAİL, MESCİD-İ AKSA'DA DEDEKTÖRLERDEN SONRA BU KEZ DE GÜVENLİK KAMERALARI KURUYOR

İsrail, Kudüs'e yerleştirdiği metal dedektörlerin ardından, güvenlik önlemlerinin yeterince alınmadığını ileri sürerek, bölgeye CCTV kameraları yerleştirdi.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 23:20
Puan Ver : İsrail, Mescid-İ Aksa'da Dedektörlerden Sonra Bu Kez De Güvenlik Kameraları Kuruyor(9/10)5

İsrail, Kudüs'teki Mescid-i Aksa kapılarına yerleştirdiği metal dedektörlerin ardından, güvenlik önlemlerinin yeterince alınmadığını ileri sürerek, bölgeye güvenlik kameraları yerleştirdi.

ASLANLI KAPIDAN BAŞLAMIŞTI

İsrail polisinin, bugün Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı (El-Esbat) karşısında güvenlik kameraları yerleştirmeye başladığı bildirilmişti.

Kameraların, diper kapılara da yerleştirildiği öğrenildi.

DEDEKTÖRLERİN KALDIRILACAĞI YALANLANMIŞTI

İsrail'de yayın yapan Kanal 2 televizyonu, dün akşam güvenlik kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, dedektörlerin kaldırılacağını iddia etmiş, sabit dedektörler yerine el dedektörlerinin kullanılacağı öne sürmüştü.

Kudüs Emniyet Müdürü Yoram Ha-Levy ve Kudüs Belediye Başkanı Nir Berekat'ın bu adıma destek verdiği aktarılmıştı.

Ancak yetkililer , Mescid-i Aksa girişlerine yerleştirilen metal dedektörlerin kaldırılacağına yönelik haberleri yalanladı. Metal dedektörlerin kaldırılmayacağı, ancak azaltılabileceği açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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