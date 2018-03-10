İsrailli milletvekili müslümanların namazlarına dil uzattı. "Namazlarınızda 'Allah-u ekber' yerine 'İsrail ekber' deyin." diyen vekile ilk tepki yine bir vekilden geldi: İğrençsin, lanet olsun sana!

İsrailli milletvekili Yoav Kish'in parlamentoda (Knesset), Arap milletvekillerine hitaben "Namazlarınızda 'Allah-u ekber' (Allah en büyüktür) yerine 'İsrail ekber' (İsrail en büyüktür) deyin." ifadesini kullanarak yaptığı provokatif çağrı büyük tepki çekti.

SKANDAL SÖZLER

Yerel basına yansıyan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi mensubu Kish, geçen çarşamba günü Knesset'te bir oturumda skandal sözlere imza attı.

MÜSLÜMANLARIN NAMAZINA DİL UZATTI

İsrail İçişleri Bakanına "terör örgütleri" olarak nitelenen gruplarla bağlantısı bulunduğu iddia edilen Filistinlilerin Kudüs'ten sürülmeleri yetkisi veren kanun tasarısının oylaması sırasında yaptığı konuşmada Kish, Müslümanların namazlarına dil uzattı.

"NAMAZ KILARKEN 'İSRAİL EKBER' DEMENİZ GEREKİYOR"

Kish, İsrail vatandaşı Filistinli milletvekillerine hitaben, "Ben biliyorum ki siz namaz kıldığınızda 'Allah-u ekber' diyorsunuz. Sizin 'İsrail ekber' demeniz gerekiyor." diye konuştu.

"NE KADAR İĞRENÇSİN, LANET OLSUN SANA!"

İsrail'in Filistinli vatandaşlarını Knesset'te temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Ahmed et-Tiybi ise Kish'e tepkisini, "Ne kadar iğrençsin, lanet olsun sana!" sözleriyle dile getirdi.

Tiybi'nin bu ifadelerinin ardından blokun üyesi diğer milletvekilleri de tekbir getirerek Kish'i protesto etti.

MÜFTÜDEN SKANDAL SÖZLERİN SAHİBİNE TEPKİ

Milletvekili Kish'e bir tepki de Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'den geldi.

Yaklaşık 50 bin kişinin cuma namazını kıldığı Mescid-i Aksa'da okunan hutbede, bu sözlerin İsrail'in kibir ve zulümde geldiği seviyeyi ortaya koyduğunu belirten Şeyh Hüseyin, "Muhakkak bunlar kaybedecek ve hüsrana uğrayacaktır. Bu şekilde küfür içerikli sözler sarf ederek gözleri, basiretleri ve kalpleri mühürlenmiştir bunların." değerlendirmesini yaptı.

Nemrut, Firavun ve onun veziri Haman'ın akıbetlerini hatırlatan Şeyh Hüseyin, "Muhakkak ki bütün zalim ve tağutlar helak olmuştur. Şüphesiz ki Allah bütün zalim ve cebbar yöneticilerden büyüktür." dedi.

Knesset'te çarşamba günü yapılan oylamada, İçişleri Bakanına "terör örgütleri" olarak nitelenen gruplar ile bağlantısı olduğu iddia edilen Kudüslü Filistinlilerin oturum belgelerini iptal etme yetkisi veren yasa tasarısı onaylanmıştı.

Kaynak: haberinburada