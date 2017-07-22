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İSRAİL ORDUSU: BATI ŞERİA'DA 2 YAHUDİ YERLEŞİMCİ ÖLDÜRÜLDÜ


İsrail Ordusu: Batı Şeria'da 2 Yahudi Yerleşimci Öldürüldü
Tarih : 22 Temmuz 2017, 00:30
Puan Ver : İsrail Ordusu: Batı Şeria'da 2 Yahudi Yerleşimci Öldürüldü(6/10)2

Mescid-i Aksa'daki İsrail şiddetinin Kudüs'te yarattığı gerilim, Filistin'in işgal altındaki bölgelerinde de çatışmalara dönüştü.

2 YAHUDİ YERLEŞİMCİ ÖLDÜ

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcileri hedef alan bıçaklı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda 2 Yahudi yerleşimcinin öldüğü, 2'sinin ise yaralandığı aktarıldı.

"SALDIRGAN VURULDU"

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin sağlık durumuna ilişkin detay verilmeyen açıklamada, söz konusu kişinin İsrail askerlerince vurulduğu ifade edildi.

İSRAİL BASINI: ÜÇÜNCÜ YERLEŞİMCİ DE ÖLDÜ

Ramallah kentinin kuzeyindeki Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde gerçekleştirildiği belirtilen olayda yaralanan iki yerleşimciden birinin olay yerinde tedavi edildiği, diğerinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail basınında ise hastaneye kaldırılan üçüncü Yahudi yerleşimcinin de öldüğü yönünde haberler yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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