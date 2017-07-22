İSRAİL ORDUSU: BATI ŞERİA'DA 2 YAHUDİ YERLEŞİMCİ ÖLDÜRÜLDÜ
Mescid-i Aksa'daki İsrail şiddetinin Kudüs'te yarattığı gerilim, Filistin'in işgal altındaki bölgelerinde de çatışmalara dönüştü.
2 YAHUDİ YERLEŞİMCİ ÖLDÜ
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcileri hedef alan bıçaklı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda 2 Yahudi yerleşimcinin öldüğü, 2'sinin ise yaralandığı aktarıldı.
"SALDIRGAN VURULDU"
Saldırıyı gerçekleştiren kişinin sağlık durumuna ilişkin detay verilmeyen açıklamada, söz konusu kişinin İsrail askerlerince vurulduğu ifade edildi.
İSRAİL BASINI: ÜÇÜNCÜ YERLEŞİMCİ DE ÖLDÜ
Ramallah kentinin kuzeyindeki Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde gerçekleştirildiği belirtilen olayda yaralanan iki yerleşimciden birinin olay yerinde tedavi edildiği, diğerinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
İsrail basınında ise hastaneye kaldırılan üçüncü Yahudi yerleşimcinin de öldüğü yönünde haberler yer aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Jandarma Terfi Kararnamesi Açıklandı: 2 General Emekli Edildi, 14 Yeni General Geldi
- Abd, Terör Örgütü Ypk'nin Adını Suriye Demokratik Güçleri Olarak Değiştirdi
- Erdoğan’Dan Mescid-İ Aksa Saldırısıyla İlgili Çok Sert Sözler
- Katar Emiri, Krizden Sonra İlk Kez Konuştu: Biz Bir Sınava Girdik Ve Sınavı Başardık
- Filistin Lideri Mahmud Abbas: İsrail’Le Resmi İletişimi Kestik
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Polisi Arayıp Kokainim Çalındı İhbarı Yapan Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
- Dışişleri'nden Kudüs'te Katliama Başlayan İsrail'e Uyarı
- İsrail Polisi İle Filistinliler Arasında Çıkan Çatışmada Şehit Sayısı 3'e Yükseldi
- Dünyanın En Acı İddiası! Carolina Azrailine Üç Dakika Dayanabildi
- Minik Köpek İlgi Çekmeye Çalışırken Tüylü Bir Yarış Arabasına Dönüşüyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar