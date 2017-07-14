

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, olayda 3 İsrailli de yaralandı. Mescid-i Aksa'yı kapattı. Mescid-i Aksa'da bugün Cuma namazı kılınmayacak.



POLİS AÇIKLAMA YAPTI



İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapı bölgesinde İsrail polisine ateş ettikten sonra Mescid-i Aksa'nın içine kaçan 3 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Mescid-i Aksa'da gerçekleşen operasyonda ayrıca 2 kişinin ağır yaralandığı ifade edildi. Operasyonun ardından öldürülen Filistinlilerin üzerinde 2 yarı otomatik silah ve bir tabancanın ele geçirildiğine dikkat çekildi.







MESCİD-İ AKSA'DA NAMAZA İZİN YOK



Açıklamada Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü'nün bugün Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceğine yer verildi.



2'Sİ AĞIR 3 İSRAİLLİ YARALANDI



İsrail Kızıl Davut Yıldızı da "saldırıda 2'si ağır 3 İsraillinin yaralandığını" açıkladı. Tedavi altına alındığı bildirilen yaralıların kimliği hakkında bilgi verilmedi.



































Kaynak: haberinburada



