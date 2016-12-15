

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği gece baskınlarında 24 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.







İsrail polis sözcüsü Micky Rosenfeld yaptığı yazılı açıklamada, "Kudüs'ün Arap mahallelerinde gece düzenlenen operasyonlarda 24 kişi terör olaylarına bulaştığı, illegal silah bulundurduğu ve eylemlere karıştığı şüphesiyle gözaltına alındı." dedi.







İsrail güçleri işgal altında tuttukları Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.







Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor. Batı Şeria'da yaklaşık 400 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası toplum işgal altındaki bu Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimcileri illegal kabul ediyor.







kaynak:aa