İSRAİL POLİSİ İLE FİLİSTİNLİLER ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Filistinlilerin Cuma Namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek istemesinin ardından Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışma sonucu Şehit sayısı 3'e yükseldi.
İsrail güvenlik güçlerinin geçtiğimiz Cuma günü Mescid-i Aksa'ya girişleri kapatması ve Müslümanların Cuma namazını dışarda kılmak zorunda kalmasının ardından bu hafta da Mescid-i Aksa çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınması, sadece 50 yaş üstündekilere giriş izni verilip, dedektörlerle detaylı bir arama getirilmesi Filistinlilerin büyük tepkisini çekti. Olayların daha da kızışması sonucunda İsrail askerleri katliama başladı. Filistinliler ve İsrailli güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda Şehit sayısı 3'e yükselirken 140 kişi yaralandı
CUMA NAMAZI İÇİN MESCİD-İ AKSA'YA GİRMEK İSTEDİLER
Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek istemesinin ardından Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışma sonucu Şehit sayısı 3'e yükseldi. Yetkililer çatışmada 140 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tunceli Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İçin Tek Yürek
- Kızını Ve Kendisini Döven Kocasının Kafasına Balyozla Vurarak Öldürdü
- İsrail Protestoları Yurdu Sardı, Meydanlar Tekbir Sesleri İle İnledi
- 70'lik Teyzenin Mezarı Açıldı, Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı!
- Kabine Dışı Kalan Türkeş: Devlet Bey Yaptıysa Teşekkür Ederim
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocası İle Yakaladığı Kadının Cinsel Organına Acı Biber Sürüp Darp Etti
- Öldürdüğü Adamı Geri Getirirken Görüntülenen Timsah Tartışma Yarattı
- Büyükada Krizi Büyüyor! Almanya'dan Küstah Açıklama: Türkiye'ye Çok Sabır Gösterdik
- İran'dan Abd'ye Sert Uyarı: Bin Kilometre Derinliğindeki Üslerini Toplasın, Yoksa Bedelini Öder!
- Trump'ın Oğlu Ve Damadı İstihbarat Komitesi'ne İfade Verecek
Bu Haberle İlgili Yorumlar