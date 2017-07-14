İSRAİL POLİSİ, KUDÜS MÜFTÜSÜ'NÜ GÖZALTINA ALDI
İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların ardından Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'i gözaltına aldığı öğrenildi.
"BİLİNMEYEN BİR YERE GÖTÜRDÜLER"
Kudüs Müftüsü Hüseyin'in oğlu Ömer Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail polisi Şeyh Hüseyin'i zor kullanarak gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü." dedi.
Ömer Hüseyin, babasının, Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda toplanan Filistinlilere cuma namazını kıldırmak üzere bölgeye geldiği sırada gözaltına alındığını ifade etti.
FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRMÜŞLERDİ
İsrail polisi, sabah saatlerinde silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 2 Filistinliyi Mescid-i Aksa'nın giriş kapısında, bir Filistinliyi de Aksa'nın avlusunda öldürdüğünü, saldırıda yaralanan 2 İsrail polisinin de hastanede öldüğünü açıklamıştı.
Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü'nün bugün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.
GİRİŞ ÇIKIŞ KAPATILDI
Polis ayrıca Aksa'nın da içinde bulunduğu şehrin surlarla çevrili Eski Şehir bölgesini ve çevresindeki yolları da giriş çıkışa kapattı. Çok sayıda İsrail polisinin şehrin giriş kapılarında konuşlandığı ve şehrin üzerinde polis helikopterlerinin uçtuğu gözlendi. Polis, şehrin çevresinde bulunan Filistinlileri de uzaklaştırarak, surların yüz metre kadar ilerisine demir barikatlar kurdu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ağaç Katliamını "Katil Dediğin Seri Olur, El Salla Kameraya" Sözleriyle Anbean Kaydetti
- Ösym'den Kpss Öğretmen Adaylarına "09.45" Uyarısı
- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı'na Tahliye
- Son Dakika! Adalet Bakanlığı: Ohal Komisyonu Kurulunca Aihm'deki 12 Bin Dosya Düştü
- Chp, Meclis'te Gece Düzenlenecek 15 Temmuz Törenine Katılacak
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Dünyanın Beklediği Boks Maçında Mayweather, Rakibinin Üzerine Para Yağdırdı
- Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, 12 Yıllık Başkanlık Görevini Bıraktı
- Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'ye Giderse Ligin En Fazla Kazanan Futbolcusu Olacak
- Malaga'yla Anlaşan Cenk Gönen, İspanya'ya Gitti
- Östersunds - Galatasaray Maçı Caps'leri Sosyal Medyaya Damga Vurdu
DÜNYA HABERLERİ
- Ukrayna'da 2 Deaş'lı Yakalandı! "Yere Yat" Emrine Uymayan Vuruldu
- İsrail Polisi Cuma Namazını Kıldırmayacak!
- Rus Titanı, Türkiye'de On Binlerce Kişiyi Dolandırıp Milyonları Kasasına Koydu
- Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Türkiye'ye Geliyor
- Fransa'da 32 Yıllık Medyatik Davanın Hakimi, Yazdığı Romanın Karakteri Gibi İntihar Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar